Почти 73% страховых случаев с жилыми домами и квартирами россиян связаны с затоплениями — такова статистика Страхового Дома ВСК. По итогам 2021 года частой причиной ущерба становились пожары (15%) и стихийные бедствия (8%).

Средний размер компенсации, на которую могут рассчитывать россияне, чье имущество было повреждено в результате стихийных бедствий — более 35 тыс. рублей. Как правило, из-за природных катаклизмов страдают кровли домов, а также окна и оконные рамы, конструктивные элементы, внутренняя отделка. Чаще всего россияне в 2021 году становились жертвой ураганов и паводков.

На чуть большую выплату — 36 тыс. рублей — могут рассчитывать пострадавшие из-за затоплений. При подобных ЧП зачастую портится потолочное покрытие, полы, стены (в т. ч. обои). Основная причина возникновения происшествия — заливы со стороны соседей.

Самые высокие компенсации выплачиваются пострадавшим в результате пожаров — в среднем не менее 287 тыс. рублей. Это связано с размером ущерба — чаще всего огонь повреждает внутреннюю отделку, крыши домов, мебель, либо становится причиной полной утери имущества — дома или нежилых помещений (бани, сараев и пр.). Причинами пожаров в 2021 году становились — возгорания теплых полов, неправильная топка бани, действия соседей, огонь, перекинувшийся от соседних зданий.

"Как показывает практика компании за почти 30 лет, самые крупные выплаты производятся чаще всего погорельцам, т. к. пожары обычно приводят к большему ущербу или полной утрате имущества. Для примера 3,6 млн рублей в этом году было выплачено жителю Рязани — у него из-за возгорания пострадали сам дом, гараж и хозблок. Еще один резонансный случай — почти 3,3 млн получил белгородец, у которого в результате пожара пострадал дом. 2,4 млн было выплачено череповчанину, у которого полностью сгорела баня. Эти суммы позволят им полностью компенсировать нанесенный в результате ЧП ущерб", — отмечает Владимир Антипов, руководитель Центра урегулирования претензий.