"С уборкой снега очень плохо": самарцы делятся мнением о работе коммунальщиков

В январе в Самаре осадков выпало на 37% больше нормы. Обильные снегопады продолжались и в начале февраля. Коммунальные службы в это время отчитывались о том, что уборка ведется в усиленном режиме, однако жители, судя по массе жалоб в соцсетях, к соответствию этих реляций действительности относятся критически.

Нормы обязывают коммунальщиков очищать дороги и тротуары до асфальта, причем сделать это они должны уже через три часа после снегопада. В Самаре зимой и без рекордных снегопадов расчищенные по нормам улицы - скорее исключение.

В городе всего пару локаций, которые корреспонденту Волга Ньюс удалось увидеть в состоянии, на его взгляд, близком к нормативному (справедливости ради отметим, что целью объехать весь город с ревизией мы не задавались). Это тротуар на Московском шоссе и 9-я просека - вычищаются они регулярно и до асфальта.

С дорогами, не считая дворовых, ситуация в целом приемлема. Да, очень многие сильно сужены из-за снежных отвалов, вплоть до целой полосы, но снежная каша с них убирается более менее исправно. Лишь недавний мокрый снег лег на асфальт рифленой стиральной доской - его убрать просто не успели.

А вот пешеходам в большинстве же районов города передвигаться приходится в лучшем случае по утрамбованному тракторами снегу, а часто по протоптанным в нем узким тропинкам, либо по каше из мокрого снега и реагентов. В некоторых местах передвижение усложняет еще и скрытый под выпавшим снегом лед.

Особенно сложная ситуация в районах с неэлитной частной застройкой. Так, на улице Академика Платонова тропинка прерывается снежными завалами, из-за которых приходится выходить на проезжую часть. Добраться до трамвайных остановок на Ново-Садовой также нельзя без препятствий, некоторые оказались практически полностью задуты снегом.

В городской администрации традиционно указывают на нехватку техники, управляющие компании, которые не справляются с обязанностями, и на автомобилистов, чьи машины мешают расчистке улиц. Справедливости ради, надо сказать, что во многих дворах снег, кажется, не убирают вообще. В большинстве кварталов пройти можно только по накатанной колесами машин колее.

"Да никак у нас не чистят. Вот я с лопатой вышел, сам буду убирать. С уборкой снега очень плохо, хорошо еще, что у меня полноприводная машина — везде пройдет", — жалуется Александр.

"Я не понимаю вот этой привычки прикрываться форс-мажорами. Ну прошел рекордный снегопад, понятно, что сразу все не расчистишь, но у нас же и спустя месяц все завалено. Ледяной дождь прошел в начале января, так тротуары еще месяц во льду были, пока их снегом не забило. О каких нормативах мы говорим...", - сетует Сергей, живущий на ул. Ставропольской.

Но есть и те, кто не столь однозначно оценивает работу коммунальных служб. "Я в пять утра сегодня прошел, тротуар чистят, обычно выезжают в 12 ночи или под утро. Не успевают же весь снег убрать. Я сам только вчера три раза чистил снег у себя, а утром приехал — опять завалило, — рассказывает житель Октябрьского района. — Не вина дорожников, что в городе сугробы. Я сам работал на тракторе 20 лет назад, чистил снег. Один двор почистишь, на следующий день начинаешь другой чистить, а к тебе уже подходят жители первого: "А у нас почему не расчищено?" Людям не угодишь".

По словам эксперта Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, требования к содержанию дорог и тротуаров в России приближены к международным, проблема в том, как в Самаре выбирают подрядчика для очистки улиц от снега.

"Ближе всего к России по схожести зимы и наличию крупных городов находятся Канада и Германия, — говорит она. — Там к содержанию дорог зимой допускаются только крупные фирмы с многолетним опытом работы и наличием достаточного парка техники. Договоры заключаются долгосрочные — минимум на 5 лет. А где-то дорогу отдают полностью для содержания и на 20 лет. И зимой, и летом. Таким образом, подрядчики думают наперед и используют наиболее современные технологии, как для ремонта дорог, так и для их уборки".

В России, по словам эксперта, коммунальщики относятся к зиме так, "словно эта зима — первая и последняя", из-за чего выпавший снег и становится для них неожиданностью. "У подрядчика отсутствует четкая и обоснованная картина стоимости содержания. Не многие считают стоимость содержания 1 квадратного метра дороги с учетом всесезонных последствий. Как правило, нет разработанной долгосрочной стратегии, чтобы, имея планомерное финансирование, за 3-5 лет обеспечить город нужным количеством техники, снегоплавильными станциями, рассчитывать виды и объемы противогололедных материалов с учетом всех косвенных затрат, а не только прямых расходов", — объясняет Климентова.

Другой возможной причиной столь плохой уборки снега эксперт называет устаревшие методы контроля за выполненными работами. "Контроль за содержанием дорог зачастую бывает субъективным, а дорожные службы или, в случае аварии, ГИБДД дают оценку безопасности дорожного полотна и вовсе "на глаз". Иногда решение о "нормативности" содержания дороги подрядчиком принимается на том основании, есть ли на ней грязь (значит, полотно посыпано песком и безопасно) и отсутствует ли различимая глазом наледь. Ни то, ни другое не является гарантией безопасности дороги. Наличие песка на проезжей части не означает хороший коэффициент сцепления, а такое опасное явление как черный лед, когда дорога покрыта тонким слоем льда, и вовсе нельзя определить визуально", — объяснила Анна Климентова.

Для определения качества работ за рубежом обычно используют специальные инструменты, позволяющие точно определить коэффициент сцепления.

Помимо этого, коммунальщики у нас зачастую используют устаревшие инструменты борьбы с последствиями снегопада. "В мире в крупных городах нигде не используют песок для борьбы с гололедом. Только в России. Все страны без исключения убирают улицы в таких больших городах, как Самара, с помощью реагентов. Во время снегопадов в Германии, например, подрядчики сметают снег без остановки и постоянно подсыпают по 10 г реагента на один квадратный метр, чтобы снег не успевал смерзаться", — рассказывает эксперт.

При этом, по словам Анны Климентовой, за рубежом распространена расчистка дворов от снега силами самих жителей: "Например, в Нью-Йорке, если вы за 3-4 часа не почистили тротуар у своего дома, то придется заплатить штраф в 200 долларов. Если у магазина кто-то поскользнется, то его владельцу тоже придется раскошелиться и на штраф, и на судебные иски. В зарубежных странах действуют значительные штрафы за создание помех дорожным службам при выполнении их работы, а также за неубранный снег. Для уборки улиц вводят временные запреты на парковку, сначала левая сторона, потом правая".

Самарцы пишут в соцсетях:

Наталья: "Когда почистят Рабочую, Ленинскую, Бр. Коростелевых? Тротуары все в каше, с санками дорогу перейти очень проблематично, приходится по проезжей части проходить";

Юлия: "Безымянку вообще от снега очищать планируют? Свободы, Кирова, Краснодонская, Вольская - тротуаров нет, только козьи тропы! Свободы проезжая часть за зиму 1 раз была очищена, люди убирают машины, а дорогу все равно не чистят!!!";

Mr.White: "Понимаете. Я работаю пн-пт. В сб вс ходим гулять с дочкой на санках. А там АД!! СНЕЖНАЯ КАША НА УЗКОЙ ТРОПИНКЕ, А ПОД НЕЙ ОБЛОМКИ ЛЬДА, НОГИ ПОДВОРАЧИВАЮТСЯ. А от вас один "футбол" и обещания. Чистите от бордюра до бордюра и до асфальта, и асфальт уже посыпайте противолёдным";

Наталья: "Карбышева 15 не чистят снег вообще! Ни дворники, ни трактор! Как ходить старикам по этой каше? Мамочкам с колясками? К дому вообще не проехать! Очень прошу взять на контроль работу УК «Квазар»! Просто позор!!!"