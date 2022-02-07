В Самаре женщина получила травму из-за снега, упавшего с верхних этажей

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В пятницу, 4 февраля, в больницу обратилась 26-летняя женщина с травмами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.