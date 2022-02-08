"Ладья" уступила "Спутнику" во втором матче

Во втором матче, 7 февраля, "Ладья" уступила "Спутнику" - 2:3.

Первый период остался без заброшенных шайб, как было и в первом матче, который состоялся двумя днями ранее. Лишь на исходе второй двадцатиминутки команды обменялись голами — на шайбу хозяев в исполнении Данилы Куркова ответил нападающий "Ладьи" Дмитрий Иванов.

Все тот же Курков на старте третьего периода вывел "Спутник" вперед, а под занавес игрового отрезка нападающий альметьевской команды оформил хет-трик. На последней минуте Алексей Аверьянов сумел отыграть одну шайбу, реализовав большинство, но на большее времени у тольяттинцев не хватило.