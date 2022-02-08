Под Самарой мужчина упал с крыши детсада, когда чистил снег

СУ СК РФ начало доследственную проверку по факту инцидента во время чистки крыши, сообщает ведомство.

Ранее в СМИ и интернете появилась информация о том, что 30 января пострадал сотрудник детского сада "Радуга" в пос. Стройкерамика. Мужчина по указанию заведующей хозчастью чистил кровлю от снега и наледи без специального снаряжения, упал и получил многочисленные травмы.

Проверку ведут по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").