ВСК защитила полисами ДМС сотрудников "Калужской сбытовой компании"

Калужский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) работников ПАО "Калужская сбытовая компания".
Договор подписан на срок 12 месяцев. Получить медицинскую помощь можно в более чем 100 лечебных медицинских учреждениях. Она включается в себя Амбулаторно-поликлиническое лечение, Стоматологическую помощь, "Стационарная медицинская помощь" в Калуге и Калужской области, а также в г. Москва и г. Геленджик. Цена контракта составила более 2 млн рублей.
"Здоровье сотрудников различных производств важно для общества, ведь от этого зависит наша жизнедеятельность. Никто не хочет остаться без электричества, если "Калужская сбытовая компания" вдруг недосчитается работников из-за болезни. Поэтому важно защищать специалистов полисами ДМС. Это мы с радостью и сделали. ВСК работает в этом направлении уже 30 лет и всегда исполняет свои обязанности добросовестно, так что наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
"Калужская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Организация оказывает спектр услуг в области энергосбережения: монтаж, установка приборов учета электрической энергии, установка систем автоматического учета энергоресурсов, осуществление электромонтажных работ. В 2006 году компания была отмечена премией "Лидер экономического развития России".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.