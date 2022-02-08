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Страхование Финансы

ВСК защитила полисами ДМС сотрудников "Калужской сбытовой компании"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Калужский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) работников ПАО "Калужская сбытовая компания".

Договор подписан на срок 12 месяцев. Получить медицинскую помощь можно в более чем 100 лечебных медицинских учреждениях. Она включается в себя Амбулаторно-поликлиническое лечение, Стоматологическую помощь, "Стационарная медицинская помощь" в Калуге и Калужской области, а также в г. Москва и г. Геленджик. Цена контракта составила более 2 млн рублей.

"Здоровье сотрудников различных производств важно для общества, ведь от этого зависит наша жизнедеятельность. Никто не хочет остаться без электричества, если "Калужская сбытовая компания" вдруг недосчитается работников из-за болезни. Поэтому важно защищать специалистов полисами ДМС. Это мы с радостью и сделали. ВСК работает в этом направлении уже 30 лет и всегда исполняет свои обязанности добросовестно, так что наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Калужская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Организация оказывает спектр услуг в области энергосбережения: монтаж, установка приборов учета электрической энергии, установка систем автоматического учета энергоресурсов, осуществление электромонтажных работ. В 2006 году компания была отмечена премией "Лидер экономического развития России".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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