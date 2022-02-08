Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы

Воспитанница самарской школы тенниса, 14-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова снялась с соревнований из-за травмы левого колена, сообщает пресс-служба WTA.

Бернарда Пера заняла открытую позицию в качестве лаки-лузера и встретилась с Жаклин Кристиан в первом раунде, проиграв со счетом 6:7.

Напомним, действующая чемпионка турнира в Санкт-Петербурге, россиянка Дарья Касаткина не приехала на соревнования из-за того, что заразилась коронавирусом.