Оркестр Большого театра исполнит Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в Самаре

К 80-летию премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве в Самарском театре оперы и балета организуют масштабное мероприятие с выступлением Большого театра России (6+), презентацией выставки, организацией мэппинга на здание театра и установкой интерактивной инсталляции.

5 марта, в 21:00, на сцене САТОБ состоится концерт оркестра Большого театра России под руководством главного дирижера — музыкального руководителя Тугана Сохиева. Оркестр исполнит Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. В этот же вечер в холле театра откроется выставка, посвященная периоду жизни композитора в Куйбышеве. Эта же тема будет отражена в мэппинг-шоу — световой проекции на здание театра. На площади Куйбышева появится интерактивная инсталляция.

Все мероприятия организованы в честь даты — 5 марта 1942 г., когда Седьмая симфония впервые была исполнена в Куйбышеве эвакуированным оркестром Большого театра под управлением дирижера Самуила Самосуда.

Концерт Большого театра пройдет в рамках проекта "Большие гастроли". Цена билета на концерт — 1000- 3000 рублей.



