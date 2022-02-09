Полицейского из Самары обвиняют в присвоении премии подчиненной

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в мае 2020 г. правоохранитель потребовал от подчиненной ежемесячно отдавать ему премии и надбавки, которые она получала. Женщина согласилась, опасаясь увольнения. Таким образом обвиняемый с июня по октябрь 2020 г. получил более 18 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.