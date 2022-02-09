Из-за Covid-19 концерт Басты в Самаре отменен

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В среду, 9 февраля, в Самаре должен был состояться концерт рэп-исполнителя Баста. Однако организаторы сообщили, что концерт отменен из-за роста заболевших коронавирусом.