В Самарской кирхе пройдет органный концерт "Эта прекрасная Франция"

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В субботу, 19 февраля, в Самаре в 15:00 и 18:00 в евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдет органный концерт "Эта прекрасная Франция" (6+).