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"Росгосстрах" отмечает двукратный рост обращений по COVID-19 на платформе "Мой_Сервис Мед"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2022 года количество обращений клиентов по вопросам коронавируса вдвое превысило показатель декабря. Это заметили специалисты "Росгосстраха", проанализировав дистанционные обращения по медицинским сервисам, поступившие через приложение компании "Мой_Сервис Мед" и сайт med.moi-service.ru.

Двукратный рост вызван новой и более массовой волной коронавируса (штамма омикрон), за консультациями по которому теперь обращаются более сотни клиентов в день. На втором месте по количеству — обращения клиентов по тематике ОРВИ (без диагностированного коронавируса). Третье место — это разнообразные вопросы по самочувствию детей. Четвертое место — обращения, связанные с болями в животе.

Самый распространенный запрос клиентов по теме COVID-19 носит общий характер: "Какие должны быть мои действия до визита врача, если у меня положительный ПЦР-тест и я чувствую симптомы?". Рекомендации телемедицинских терапевтов: измерение температуры тела 2-3 раза в день, вызов скорой помощи при ухудшении состояния, обильное питье, витамины С и Д3, местные антисепткики (мирамистин, Стоп-Ангин и другие) при боли в горле, НПВС (парацетамол, ибупрофен и другие) при высокой температуре, ломоте в мышцах и ознобе, проветривание помещения несколько раз в день, бронхолитики (бронхолитин, аскорил и другие) при кашле и непременная очная консультация с врачом перед применением антибиотиков.

"Сегодня, когда в России фиксируют почти 200 тыс. заболевших коронавирусом ежедневно и нагрузка на медицинскую систему огромна, телемедицинские консультации пользуются повышенным спросом и приобретают дополнительную ценность для обычных людей. Рекомендации специалистов по телефону, даже без очного осмотра, помогают сориентироваться в потоке медицинской информации, которую мы все постоянно слышим по телевизору, от знакомых и читаем в Интернете, контролировать свое самочувствие и не отдаваться лишнему стрессу и переживаниям, — комментирует директор Департамента развития бизнеса "Росгосстраха" Светлана Бери. — Помимо обычных телемедицинских консультаций, на цифровой платформе "Росгосстраха" "Мой_Сервис Мед" мы предложили продукт "Короновирус инфо", в который включили целый комплекс услуг: и подбор лабораторий для проведения тестирований на COVID-19, и онлайн-расшифровку полученных анализов, и срочные онлайн консультации с дежурным врачом-терапевтом, а также плановые онлайн-консультации с профильным специалистом. Для организации медицинской помощи наши клиенты также часто приобретают продукт "Мой_Теледоктор", куда входят также онлайн-консультации с медконсультантом 24/7 без ограничений, в том числе по вопросам ОМС, организация записи к врачу, на диагностики и чек-апы, второе медицинское мнение, юридические услуги (по квотам, льготам, инвалидности и т. п.)".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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