Самарский керлинг-центр – шаг к спорту высоких достижений

В среду, 9 февраля, мужская сборная Олимпийского комитета России по керлингу вступает в борьбу за медали на Олимпиаде в Пекине. Первым соперником станет команда из США. За первой игрой сборной России будут наблюдать и жители Самарского региона.
Софья Богатова, кандидат в мастера спорта по керлингу: "Девять лет я занималась фигурным катанием, а потом перешла в керлинг. Новый драйв, новые ощущения, новая атмосфера — это восхитительно! Моя цель — стать первой в Самаре олимпийской чемпионкой в новом для меня виде спорта".
С 2021 г. в Самарской области функционирует первый керлинг-центр в ПФО. Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования мирового уровня.
Напомним, керлинг-центр расположен на одной из спортивных арен СКК "Дворец спорта", который был торжественно открыт в сентябре прошлого года. Сегодня это многофункциональный спортивный комплекс, объединяющий площадки для различных видов спорта, приспособленный для проведения спортивных, концертных и деловых мероприятий самого высокого уровня.
В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" в Самарской области развивается массовый и детско-юношеский спорт, проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы и соревнования. Благодаря личному вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова керлинг приобрел новую жизнь в регионе. Так, в декабре на базе керлинг-центра прошли дни открытых дверей, которые познакомили жителей и гостей региона с историей игры, показали современные тренировочные возможности области для спортсменов, которые хотят добиться высоких результатов именно в керлинге.
"С керлингом я познакомился семь лет назад, когда вообще не было условий для его развития. Но я стойко переживал все неудобства. Нынешние условия для развития шотландской забавы и олимпийского вида спорта — это настоящий космос! Хочу стать хорошим игроком и добиться высоких результатов. Хотя родители до сих пор жалеют, что я слишком рано ушел из фигурного катания", — комментирует Данила Сазонов, кандидат в мастера спорта по керлингу.
В январе 2022 г. в ГАУ "СШОР № 1" открыто специализированное отделение керлинга. Зачисляют в секцию детей с 8 лет, занятия проходят бесплатно, предоставляется весь необходимый спортивный инвентарь. Также в регионе активно развивается керлинг на колясках. Сборная Самарской области регулярно представляет нашу губернию на всероссийских соревнованиях.
"Мы просто обязаны в нынешних современных условиях работать на олимпийскую перспективу. Думаю, что через парочку олимпийских циклов мы будем всерьез конкурировать с ведущими центрами кёрлинга. У нас подрастают очень перспективные атлеты", — отметил президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!