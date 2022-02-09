Спрос на онлайн-сервисы ВСК за год вырос в 2,5 раза

Количество активных пользователей в личном кабинете на официальном сайте компании и мобильном приложении "ВСК-Страхование" в 2021 году выросло на 140%.
В основном на увеличение спроса повлияла пандемия коронавируса. Сейчас клиенты ВСК чаще пользуются онлайн-сервисами компании по урегулированию страховых случаев по каско — более 65% от общего числа клиентов. Дистанционно пользователи могут решить большинство вопросов по страховым случаям.
Согласно статистике, только в 2021 году интерес к мобильному приложению и сайту вырос на 140% по сравнению с 2020 годом. Если брать дистанцию, начиная с 2018 года, то спрос на онлайн-сервисы увеличился аж более чем на 3,3 тысячи процентов.
"Непрерывная работа ВСК по цифровизации процессов взаимодействия с клиентами, а также внутренних процессов способствовала росту в 2,5 раза количества активных пользователей онлайн-сервисами в 2021 году. Для нас крайне важно получать обратную связь от клиентов и ориентироваться на их потребности, сегодня индекс удовлетворенности клиентов (CSI) дистанционными сервисами стабильно растет и приближается к пяти баллам. Особым спросом у клиентов в прошлом году пользовался сервис страхования "Цифровая ипотека". Для клиентов Сбербанка на любом сроке ипотечного кредита есть возможность оплаты и продления полиса онлайн. В 2022 году мы продолжим развивать сервис", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
В декабре ВСК первой в России внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.