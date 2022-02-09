16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах": в новогодние каникулы 2022 г. воровать на дачах стали чаще Всероссийский союз страховщиков против мошенников "Росгосстрах" в Самаре застраховал объект культурного наследия - "Кухмистерскую фон Вакано" Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам ВСК вошла в топ-3 крупнейших страховых компаний по качеству обслуживания контакт-центра

Страхование Финансы

Спрос на онлайн-сервисы ВСК за год вырос в 2,5 раза

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Количество активных пользователей в личном кабинете на официальном сайте компании и мобильном приложении "ВСК-Страхование" в 2021 году выросло на 140%.

В основном на увеличение спроса повлияла пандемия коронавируса. Сейчас клиенты ВСК чаще пользуются онлайн-сервисами компании по урегулированию страховых случаев по каско — более 65% от общего числа клиентов. Дистанционно пользователи могут решить большинство вопросов по страховым случаям.

Согласно статистике, только в 2021 году интерес к мобильному приложению и сайту вырос на 140% по сравнению с 2020 годом. Если брать дистанцию, начиная с 2018 года, то спрос на онлайн-сервисы увеличился аж более чем на 3,3 тысячи процентов.

"Непрерывная работа ВСК по цифровизации процессов взаимодействия с клиентами, а также внутренних процессов способствовала росту в 2,5 раза количества активных пользователей онлайн-сервисами в 2021 году. Для нас крайне важно получать обратную связь от клиентов и ориентироваться на их потребности, сегодня индекс удовлетворенности клиентов (CSI) дистанционными сервисами стабильно растет и приближается к пяти баллам. Особым спросом у клиентов в прошлом году пользовался сервис страхования "Цифровая ипотека". Для клиентов Сбербанка на любом сроке ипотечного кредита есть возможность оплаты и продления полиса онлайн. В 2022 году мы продолжим развивать сервис", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

В декабре ВСК первой в России внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6