Директора тольяттинской фирмы будут судить за невыплату зарплаты

В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам ООО "ЗЕТТА". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 г. гендиректор ООО "ЗЕТТА" не выплачивал зарплату 41 человека. Задолженность составила более 3 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что у руководителя была финансовая возможность платить деньги сотрудникам. Но обвиняемый тратил средства на финансирование текущих трат организации.

Сейчас задолженность уже погашена.