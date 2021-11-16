Тольяттинская фирма задолжала сотрудникам 3,8 млн рублей

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО "ЗЕТТА". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, гендиректор "ЗЕТТА" с июля 2021 г. намеренно не выплатил 42 работникам зарплату — в сумме не менее 3,8 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю фирмы представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юридического лица возбудили административное дело.