10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

8 февраля 2022 года 10 молодым семьям Похвистнева вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Из них 3 семьи — многодетные, имеющие право на внеочередное получение выплаты.
И. о. главы Похвистнева Евгений Пензин искренне поздравил семьи с таким значимым событием и пожелал им и дальше идти рука об руку, вместе строить планы и реализовывать задуманное: "Пусть все в семье будут здоровы, дети не дают повода для огорчений, а семейный очаг греет как можно дольше".
Глава семьи Сергеевых поблагодарил власти за внимание и поддержку, так необходимую семьям, которые планируют улучшить свои жилищные условия.
С 2011 года количество похвистневских молодых семей, улучшивших жилищные условия по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", составило 377 семей.
Свидетельства дают право открыть специальный банковский счет, на который будут перечислены средства социальной выплаты. Распорядиться ими семья сможет после предоставления банку документов о приобретении жилья с использованием средств социальной выплаты. Срок действия свидетельств — 7 месяцев, в течение которых молодым семьям необходимо подобрать жилье, оформить сделку купли-продажи и зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.