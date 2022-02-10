10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

8 февраля 2022 года 10 молодым семьям Похвистнева вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Из них 3 семьи — многодетные, имеющие право на внеочередное получение выплаты.

И. о. главы Похвистнева Евгений Пензин искренне поздравил семьи с таким значимым событием и пожелал им и дальше идти рука об руку, вместе строить планы и реализовывать задуманное: "Пусть все в семье будут здоровы, дети не дают повода для огорчений, а семейный очаг греет как можно дольше".

Глава семьи Сергеевых поблагодарил власти за внимание и поддержку, так необходимую семьям, которые планируют улучшить свои жилищные условия.

С 2011 года количество похвистневских молодых семей, улучшивших жилищные условия по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", составило 377 семей.

Свидетельства дают право открыть специальный банковский счет, на который будут перечислены средства социальной выплаты. Распорядиться ими семья сможет после предоставления банку документов о приобретении жилья с использованием средств социальной выплаты. Срок действия свидетельств — 7 месяцев, в течение которых молодым семьям необходимо подобрать жилье, оформить сделку купли-продажи и зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости.