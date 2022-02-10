Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань"

В своем 15-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла "Кубань" из Краснодара — 31:29 (19:16).

Матч разбился на контрастные отрезки, по ходу которых сценарий менялся подчас радикально. К 8-й минуте наблюдалось равенство — как в характере противоборства, так и по счету (4:4). Затем тольяттинки решительно ускорились (9:5). Но всего полутора минут хватило их соперницам, чтобы тремя подряд голами почти восстановить статус-кво (9:8).

Первый тайм-аут "Лады", взятый в тот момент Екатериной Маренниковой, стал до перерыва не последним. За 2.36 до антракта она вторично воспользовалась своим правом на "планерку", когда ее подопечные, неоднократно достигнув перевеса "плюс 3", вновь забуксовали. Краснодар подобрался вплотную (17:16). Выдвигаясь в раздевалку, мы имели про запас все те же три мяча.

Задолго до отдыха наставница "Лады" стала прибегать к весьма активной ротации состава, доверив место в нем и Валерии Ганичевой, которая из-за "ковида" пропустила пару игр. Сразу после второго тайм-аута тольяттинок Лера хитроумно обезоружила вратаря и оборону "Кубани" нестандартным сверхдальним броском и, скажем забегая вперед, удостоилась по итогам матча в нашем составе приза лучшего игрока.

Но до счастливой развязки было еще далеко. Гости на второй тайм вышли заряженными до предела, и через семь минут от тольяттинского перевеса не осталось ничего (21:21). Зачем вскоре после гола Алены Амельченко понадобилось южанке Марии Гафоновой вступать в острую дискуссию с арбитром, неизвестно. Факт лишь в том, что ее штраф позволил "Ладе" возвратиться к прежним рубежам (24:21).

Теперь тайм-аут был необходим уже Никите Голубу. Но его вмешательство на ход борьбы не повлияло. Более того, "дисквал" Ксении Трухиной за третий "двушник" принес "Кубани" еще более серьезную проблему. На 44-й минуте счет благодаря численному большинству, реализованному двумя Ольгами — Щербак и Фоминой, стал в пользу "Лады" 26:21. А к 55-й Ганичева (дважды) и ее тезка Кирдяшева довели отрыв до "плюс семи".

Желто-зеленые еще поднапрягли тольяттинок своим очередным рывком (3:0), воспользовавшись удалением Юлии Какмоли. За две минуты до конца Гафонова вдобавок вопреки плотному сопровождению Кирдяшевой сбегала в успешный отрыв, поставив под сомнение победу наших (30:27). Хорошо, что после третьего тайм-аута Маренниковой Любовь Аришина нашла пасом в линию Яну Жилинскайте. И та взявшееся из ниоткуда напряжение фактически сняла.