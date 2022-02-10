Пять человек эвакуировали при тушении пожара в Кировском районе Самары

В среду, 9 февраля, примерно в 10:12, начался пожар в Задонском проезде, 50а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Горели постройки во дворе на площади 60 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 18 человек, они ликвидировали пожар в 10:48.

Во время тушения эвакуировали пять человек.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.