В Самаре сгорел Renault Logan

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В среду, 9 февраля, около 21:22, загорелась машина напротив корпуса 2 дома № 424в по пр. Кирова в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.