Самарец получил 15 лет колонии за растление соседских детей

В Самаре суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, которого обвиняли растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
С января по март 2010 г. мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних девочек. Дважды он приглашал потерпевших к себе, а потом угрожал им, силой заставлял раздеваться и снимал это на фото.
Во время следствия выяснилось, что растлитель жил в соседнем доме. Жертвы дружили с его сыном, который был их ровесником, и ходили в гости друг к другу.
Также потерпевшие пояснили, что долго никому не рассказывали о случившемся и пытались избегать обидчика на улице. К правоохранителям в 2020 г. обратился сосед злоумышленника, обнаруживший снимки на его фотоаппарате.
Суд приговорил самарца к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы