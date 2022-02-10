Самарец получил 15 лет колонии за растление соседских детей

В Самаре суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, которого обвиняли растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С января по март 2010 г. мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних девочек. Дважды он приглашал потерпевших к себе, а потом угрожал им, силой заставлял раздеваться и снимал это на фото.

Во время следствия выяснилось, что растлитель жил в соседнем доме. Жертвы дружили с его сыном, который был их ровесником, и ходили в гости друг к другу.

Также потерпевшие пояснили, что долго никому не рассказывали о случившемся и пытались избегать обидчика на улице. К правоохранителям в 2020 г. обратился сосед злоумышленника, обнаруживший снимки на его фотоаппарате.

Суд приговорил самарца к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.