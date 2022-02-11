Пять человек эвакуировали при тушении пожара в самарском подъезде

В четверг, 10 февраля, примерно в 12:49, начался пожар на девятом этаже дома № 154 по ул. Ташкентской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел распределительный щиток на площади 3 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали восемь человек, они ликвидировали пожар в 13:09. Во время тушения из дома эвакуировали пять человек.

Причину пожара и ущерб от него устанавливают.