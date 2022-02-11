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Страхование Финансы

Коллектив ВСК поощрен благодарностью президента России Владимира Путина

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Страхового Дома ВСК за большой вклад в развитие страхового сектора экономики и эффективное содействие государству в укреплении социально-экономического потенциала РФ. Соответствующее распоряжение о поощрении Владимир Путин подписал 2 февраля 2022 года.

11 февраля ВСК исполняется 30 лет. В связи с этим президент России выразил благодарность всему коллективу компании.

"Мы выражаем искреннюю признательность президенту Российской Федерации за высокую оценку деятельности коллектива ВСК. Для компании эта благодарность — признание усилий, направленных на развитие страховой защиты граждан нашей страны. История Страхового Дома ВСК неразрывно связана с историей становления молодой России. Всё это сформировало нашу жизненную позицию. Выполнение социальной функции страхования стало фундаментом дальнейшего развития нашей компании", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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