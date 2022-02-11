Коллектив ВСК поощрен благодарностью президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Страхового Дома ВСК за большой вклад в развитие страхового сектора экономики и эффективное содействие государству в укреплении социально-экономического потенциала РФ. Соответствующее распоряжение о поощрении Владимир Путин подписал 2 февраля 2022 года.
11 февраля ВСК исполняется 30 лет. В связи с этим президент России выразил благодарность всему коллективу компании.
"Мы выражаем искреннюю признательность президенту Российской Федерации за высокую оценку деятельности коллектива ВСК. Для компании эта благодарность — признание усилий, направленных на развитие страховой защиты граждан нашей страны. История Страхового Дома ВСК неразрывно связана с историей становления молодой России. Всё это сформировало нашу жизненную позицию. Выполнение социальной функции страхования стало фундаментом дальнейшего развития нашей компании", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.