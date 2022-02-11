Официальное заявление от ГК "Эковоз"

В сети Интернет появился ряд анонимных публикаций с негативной информацией в адрес ГК "ЭкоВоз". Эти сообщения размещены не в СМИ, не имеют авторства и, соответственно, официального подтверждения. Подобные сообщения — компиляция из домыслов, фейков и провокаций, которые сопровождают деятельность компании последние 10 лет.

Все утверждения в публикациях о якобы неуплате налогов со стороны фирм, входящих в ГК "ЭкоВоз", незаконном использовании бюджетных средств, обращению с отходами по самым высоким тарифам, по мнению компании, не соответствуют действительности. Сообщения о якобы уголовном преследовании владельцев компании и ее руководителя также является фейком.

Компания связывает появление этих публикаций с попыткой выдавить ГК "ЭкоВоз" с рынка по обращению с отходами. На сегодняшний день в Самарской области происходит передел этой сферы, и Тольятти не стал исключением.