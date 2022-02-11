ССК подключила к электроснабжению детские сады в Самаре

АО "Самарская сетевая компания" приняла участие в реализации национального проекта "Демография", в рамках которого подключила к электроснабжению два детских сада, построенных в Самаре в границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова, а также на ул. Подшипниковой, 27.
Для того чтобы обеспечить электроэнергией сначала стройку, а в дальнейшем и сами дошкольные учреждения, от трансформаторных подстанций ТП-6356 и ТП-1584 до фасадов детских учреждений были проложены по две кабельные линии 0,4 кВ. Каждое здание подключили от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Это необходимое условие для обеспечения высокой надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, в том числе и дошкольных учреждений. Для электропитания каждого детского сада ССК предоставила по 150 кВт мощности, чтобы полностью удовлетворить все потребности современного дошкольного учреждения в электроэнергии.
На сегодняшний день работы полностью завершены, на оба объекта подается напряжение.
По информации пресс-службы правительства Самарской области, уже весной детсад на ул. Ташкентской откроет двери для 132 ребят. Дом для дошколят на ул. Подшипниковой сможет принять 112 воспитанников, в том числе детей с особенностями развития.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается