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ЖКХ и благоустройство Общество

ССК подключила к электроснабжению детские сады в Самаре

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самарская сетевая компания" приняла участие в реализации национального проекта "Демография", в рамках которого подключила к электроснабжению два детских сада, построенных в Самаре в границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова, а также на ул. Подшипниковой, 27.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

Для того чтобы обеспечить электроэнергией сначала стройку, а в дальнейшем и сами дошкольные учреждения, от трансформаторных подстанций ТП-6356 и ТП-1584 до фасадов детских учреждений были проложены по две кабельные линии 0,4 кВ. Каждое здание подключили от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Это необходимое условие для обеспечения высокой надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, в том числе и дошкольных учреждений. Для электропитания каждого детского сада ССК предоставила по 150 кВт мощности, чтобы полностью удовлетворить все потребности современного дошкольного учреждения в электроэнергии.

На сегодняшний день работы полностью завершены, на оба объекта подается напряжение.

По информации пресс-службы правительства Самарской области, уже весной детсад на ул. Ташкентской откроет двери для 132 ребят. Дом для дошколят на ул. Подшипниковой сможет принять 112 воспитанников, в том числе детей с особенностями развития.

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