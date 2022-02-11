Почта России откроет в Самаре крупный центр поддержки клиентов

В пятницу, 11 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Почты России Максим Акимов и депутат Государственной думы Александр Хинштейн подписали соглашение о запуске совместного инвестиционного проекта - операционного центра поддержки клиентов.

"Всегда отмечаю, что важно каждое новое рабочее место, созданное на Самарской земле. В прошлом году мы запустили логистический центр на территории индустриального парка "Преображенка", а сегодня мы принимаем решение о создании клиентского центра, что позволит создать 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест, - подчеркнул Дмитрий Азаров, отметив, что в последние годы взаимодействие с Почтой России в Самарской области выстраивается самым конструктивным образом. - Отсюда, из Самары, все клиенты Почты (а это все жители Российской Федерации) будут получать поддержку. Для нас это в первую очередь новые высокооплачиваемые рабочие места, это и престиж нашего региона. Я очень рад, что наши усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата приводят к тому, что мы ежегодно создаем в регионе не менее 10 тысяч рабочих мест".

Новый центр клиентской поддержки, который будет принимать и обрабатывать обращения физических и юридических лиц со всей России, разместится на площади более 3000 кв. м на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России на ул. Льва Толстого, 135. Для этого компания отремонтирует помещения и организует рабочие места в формате открытого офисного пространства. Центр будет рассчитан на одновременную работу 500 специалистов: 250 из них будут работать с физическими лицами, 200 - с юридическими лицами, 20 окажут поддержку в социальных сетях, еще 30 будут проводить выплаты клиентам.

Сотрудники центра будут круглосуточно отвечать на обращения физических и юридических лиц со всей страны, поступающие с официального сайта компании, из социальных сетей, чатов, а также из почтовых отделений. Кроме того, специалисты будут взаимодействовать с иностранными почтовыми администрациями, чтобы решать возникающие вопросы с международными отправлениями.

Планируется, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 году сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в четыре раза.

"Мы ежедневно обслуживаем миллионы людей. Многие из них нуждаются в помощи или консультации по почтовым услугам. К тому же за время пандемии число официальных обращений, принятых в почтовых отделениях, по почте и в электронном виде, выросло почти вдвое и на сегодня составляет более 130000 в месяц. Поэтому глобальная перестройка службы клиентской поддержки - одна из первоочередных задач Почты. Мы хотим сократить количество шагов клиента, максимально закрывать его потребности при первом же обращении, - сообщил генеральный директор Почты России Максим Акимов. - Открытие единого центра поддержки именно в Самаре - это совершенно осознанный выбор, который мы сделали исходя из благоприятного инвестиционного климата, квалификации людей, которые здесь работают, и той поддержки, которую оказывает руководство региона".

"Самарская область служит хорошим примером коллаборации между Почтой и всеми органами власти. Я очень рад тому, что у нас это получается, - отметил Александр Хинштейн. - Как член профильного комитета, как член совета директоров Почты России я, конечно, стараюсь максимально вовлекать нашего крупнейшего оператора в работу на территории региона и в создание новых рабочих мест. Очень приятно, что эти инициативы находят поддержку".

Отдельно губернатор поблагодарил Максима Акимова за совместную работу по ремонту почтовых отделений по всей территории области.

"Благодарю вас и за нашу совместную многолетнюю работу по приведению в порядок почтовых отделений. Она была отдельно отмечена на федеральном уровне. Вы знаете, что партия "Единая Россия" рекомендовала этот опыт как модельный, и сегодня он начал тиражироваться по всей стране, получил поддержку президента", - подчеркнул губернатор.