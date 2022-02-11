Почта России откроет в Самаре крупный центр поддержки клиентов

В пятницу, 11 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Почты России Максим Акимов и депутат Государственной думы Александр Хинштейн подписали соглашение о запуске совместного инвестиционного проекта - операционного центра поддержки клиентов.
"Всегда отмечаю, что важно каждое новое рабочее место, созданное на Самарской земле. В прошлом году мы запустили логистический центр на территории индустриального парка "Преображенка", а сегодня мы принимаем решение о создании клиентского центра, что позволит создать 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест, - подчеркнул Дмитрий Азаров, отметив, что в последние годы взаимодействие с Почтой России в Самарской области выстраивается самым конструктивным образом. - Отсюда, из Самары, все клиенты Почты (а это все жители Российской Федерации) будут получать поддержку. Для нас это в первую очередь новые высокооплачиваемые рабочие места, это и престиж нашего региона. Я очень рад, что наши усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата приводят к тому, что мы ежегодно создаем в регионе не менее 10 тысяч рабочих мест".
Новый центр клиентской поддержки, который будет принимать и обрабатывать обращения физических и юридических лиц со всей России, разместится на площади более 3000 кв. м на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России на ул. Льва Толстого, 135. Для этого компания отремонтирует помещения и организует рабочие места в формате открытого офисного пространства. Центр будет рассчитан на одновременную работу 500 специалистов: 250 из них будут работать с физическими лицами, 200 - с юридическими лицами, 20 окажут поддержку в социальных сетях, еще 30 будут проводить выплаты клиентам.
Сотрудники центра будут круглосуточно отвечать на обращения физических и юридических лиц со всей страны, поступающие с официального сайта компании, из социальных сетей, чатов, а также из почтовых отделений. Кроме того, специалисты будут взаимодействовать с иностранными почтовыми администрациями, чтобы решать возникающие вопросы с международными отправлениями.
Планируется, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 году сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в четыре раза.
"Мы ежедневно обслуживаем миллионы людей. Многие из них нуждаются в помощи или консультации по почтовым услугам. К тому же за время пандемии число официальных обращений, принятых в почтовых отделениях, по почте и в электронном виде, выросло почти вдвое и на сегодня составляет более 130000 в месяц. Поэтому глобальная перестройка службы клиентской поддержки - одна из первоочередных задач Почты. Мы хотим сократить количество шагов клиента, максимально закрывать его потребности при первом же обращении, - сообщил генеральный директор Почты России Максим Акимов. - Открытие единого центра поддержки именно в Самаре - это совершенно осознанный выбор, который мы сделали исходя из благоприятного инвестиционного климата, квалификации людей, которые здесь работают, и той поддержки, которую оказывает руководство региона".
"Самарская область служит хорошим примером коллаборации между Почтой и всеми органами власти. Я очень рад тому, что у нас это получается, - отметил Александр Хинштейн. - Как член профильного комитета, как член совета директоров Почты России я, конечно, стараюсь максимально вовлекать нашего крупнейшего оператора в работу на территории региона и в создание новых рабочих мест. Очень приятно, что эти инициативы находят поддержку".
Отдельно губернатор поблагодарил Максима Акимова за совместную работу по ремонту почтовых отделений по всей территории области.
"Благодарю вас и за нашу совместную многолетнюю работу по приведению в порядок почтовых отделений. Она была отдельно отмечена на федеральном уровне. Вы знаете, что партия "Единая Россия" рекомендовала этот опыт как модельный, и сегодня он начал тиражироваться по всей стране, получил поддержку президента", - подчеркнул губернатор.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно