Три машины обгорели у дома на ул. Балаковской в Самаре

В пятницу, 11 февраля, в 19:44 пожарные получили сообщение о возгорании машины у дома 28 на ул. Балаковской в Советском районе и выехали на тушение, об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел автомобиль ВАЗ-2104 и были повреждены автомобили ВАЗ-2114 и Lada Priora.
В тушении участвовали семь человек, которые ликвидировали пожар в 19:54.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?