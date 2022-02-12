Три машины обгорели у дома на ул. Балаковской в Самаре

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В пятницу, 11 февраля, в 19:44 пожарные получили сообщение о возгорании машины у дома 28 на ул. Балаковской в Советском районе и выехали на тушение, об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.