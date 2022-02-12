В Самарской области за сутки коронавирусом заболело 3535 жителей

В Самарской области на 12 февраля зарегистрировано 3535 новых случаев заболевания коронавирусом.

Это на 1,8% ниже, чем в предыдущие сутки.

Госпитализирован 451 житель региона, что так же ниже предыдущего суточного значения: -2,6%.

Умерло 16 человек. За все время - 6859.