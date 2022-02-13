Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша склада в районе ТЦ "Мягкофф". Постройка используется как сарай и не эксплуатируется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.