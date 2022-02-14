ЦСК ВВС обыграл "Рязань"

В воскресенье, 13 февраля, ЦСК ВВС в сложнейшем матче дома одолел "Рязань" — 2:1, сообщает пресс-служба "летчиков".

Героем матча безусловно стал вратарь хозяев Владислав Окоряк, отразивший 36 бросков. Но в случае с голом Сараева в большинстве на 25-й минуте спасти команду было сложно.

Самарцы очень быстро сравняли — на 29-й минуте цели достиг кистевой бросок Холоденина со средней дистанции — 1:1. Затем одновременно сели в штрафной бокс Смолин и Сараев, и Жирнов на 33-й минуте реализовал огромное численное преимущество — 2:1.

Ну, а тем временем продолжался звездный час Окоряка, который явно поймал кураж. Надо сказать, что здорово играл и его визави Максим Дорожко, но в итоге два очка достались самарцам.