ЦСК ВВС обыграл "Рязань"

В воскресенье, 13 февраля, ЦСК ВВС в сложнейшем матче дома одолел "Рязань" — 2:1, сообщает пресс-служба "летчиков".
Героем матча безусловно стал вратарь хозяев Владислав Окоряк, отразивший 36 бросков. Но в случае с голом Сараева в большинстве на 25-й минуте спасти команду было сложно.
Самарцы очень быстро сравняли — на 29-й минуте цели достиг кистевой бросок Холоденина со средней дистанции — 1:1. Затем одновременно сели в штрафной бокс Смолин и Сараев, и Жирнов на 33-й минуте реализовал огромное численное преимущество — 2:1.
Ну, а тем временем продолжался звездный час Окоряка, который явно поймал кураж. Надо сказать, что здорово играл и его визави Максим Дорожко, но в итоге два очка достались самарцам.
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