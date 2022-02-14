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Утверждены критерии отбора детей-сирот для получения жилья

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило критерии отбора граждан старше 23 лет из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которым полагается муниципальное жилье. Документ опубликован на сайте правительства 10 февраля.

Жилищный сертификат полагается молодым людям, проживающим на территории губернии. К моменту отбора они должны не менее года заниматься трудовой или предпринимательской деятельностью (включая самозанятых), либо проходить очное обучение, возможен вариант ухода за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или за престарелым.

Для получения жилья важен факт отсутствия не снятой или непогашенной судимости, а также отсутствие учета в психоневрологическом и наркологическом диспансерах (по причине алкоголизма, наркомании, токсикомании, затяжных и хронических психических расстройств).

Напомним, что по предложению правительства региона, право на получение собственного жилья получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 23 года и старше. Сертификат даст возможность молодым людям приобрести жилье в любом муниципальном образовании области.

Гид потребителя

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