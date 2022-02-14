Утверждены критерии отбора детей-сирот для получения жилья

Правительство Самарской области утвердило критерии отбора граждан старше 23 лет из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которым полагается муниципальное жилье. Документ опубликован на сайте правительства 10 февраля.
Жилищный сертификат полагается молодым людям, проживающим на территории губернии. К моменту отбора они должны не менее года заниматься трудовой или предпринимательской деятельностью (включая самозанятых), либо проходить очное обучение, возможен вариант ухода за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или за престарелым.
Для получения жилья важен факт отсутствия не снятой или непогашенной судимости, а также отсутствие учета в психоневрологическом и наркологическом диспансерах (по причине алкоголизма, наркомании, токсикомании, затяжных и хронических психических расстройств).
Напомним, что по предложению правительства региона, право на получение собственного жилья получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 23 года и старше. Сертификат даст возможность молодым людям приобрести жилье в любом муниципальном образовании области.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!