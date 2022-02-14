За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок

Владельцы Карты жителя Самарской области за время проведения транспортной акции — с 1 сентября по 31 декабря 2021 г. — совершили 78 719 поездок, при этом наибольшее количество поездок по Карте жителя пришлось на декабрь (41 544 поездки). При оплате проезда они сэкономили 629 752 рубля.

Проект Карты жителя Самарской области запущен в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова и реализуется совместно с платежной системой "Мир" в рамках реализации регионального проекта "Цифровые технологии" национального проекта "Цифровая экономика".

Напомним, в Самарской области с 1 сентября до 31 декабря 2021 г. в общественном транспорте проводилась акция для владельцев карты "Мир" и "Карты жителя Самарской области". Жителям была доступна скидка при бесконтактной оплате. Держатели национальных платежных карт сэкономили 6 рублей на каждой поездке. При оплате проезда Картой жителя Самарской области стоимость была снижена на 8 рублей, до 21 рубля. Скидка действовала в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене Самары.

Акция проводилась платежной системой "Мир" совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области и единым оператором автоматизированной системы учета проезда — ООО "Объединенная транспортная карта".

"Карта жителя Самарской области — это объединение усилий органов власти и бизнеса с целью создания жителям нашего региона полезного для ежедневного использования инструмента. Карта объединяет в себе и банковскую карту, и скидки от партнеров проекта, и социальные выплаты, и транспортную карту. Это не просто привычная всем банковская карта, это ключ к экосистеме взаимодействия с органами власти и бизнеса. Это простой путь для получения полезной информации и инструментов, необходимых в повседневной жизни", — прокомментировал заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

С 1 января 2022 г. стоимость проезда по Карте жителя Самарской области равна установленному тарифу транспортного оператора. Правительство Самарской области прорабатывает вопрос о возобновлении транспортной акции в 2022 году.