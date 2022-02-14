Зимний Грушинский фестиваль пройдет 24, 26 и 27 февраля

В Самаре 24, 26 и 27 февраля состоится Зимний Грушинский фестиваль-2022.

Основной площадкой самарский Окружной дом офицеров (ОДО). На сцену выйдут: Леонид Сергеев (Москва), Тимур Шаов (Москва) и Михаил Махович (Москва), Галина Хомчик (Москва), Роман Ланкин (Томск), Александр Щербина (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Константин Арбенин (С-Петербург), Дмитрий Буцыков (Самара), молодежные коллективы Самары и другие.

26 февраля в ОДО состоятся два больших концерта.

В 16:00 — 1 отделение "У Грушинского костра"; 2 отделение "Чайхана" (ведущий Леонид Сергеев).

В 19:30 — Гала-концерт "Сверим наши песни".

Также в рамках Зимнего Грушинского фестиваля 24 февраля, в 19:00 пройдет концерт Александра Щербины в Баре Другой Z. А 27 февраля, в 13:00, на онлайн-площадке откроется детско-юношеский проект "Рука в руке".

Билеты без сервисного сбора можно купить на сайте фестиваля. Билеты с сервисным сбором будут на сайте и в кассе ОДО.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Марафон авторской песни России 2021-2022" с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО "Информационный музыкальный центр".