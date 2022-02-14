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Музыка Культура

Зимний Грушинский фестиваль пройдет 24, 26 и 27 февраля

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 24, 26 и 27 февраля состоится Зимний Грушинский фестиваль-2022.

Основной площадкой самарский Окружной дом офицеров (ОДО). На сцену выйдут: Леонид Сергеев (Москва), Тимур Шаов (Москва) и Михаил Махович (Москва), Галина Хомчик (Москва), Роман Ланкин (Томск), Александр Щербина (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Константин Арбенин (С-Петербург), Дмитрий Буцыков (Самара), молодежные коллективы Самары и другие.

26 февраля в ОДО состоятся два больших концерта.

В 16:00 — 1 отделение "У Грушинского костра"; 2 отделение "Чайхана" (ведущий Леонид Сергеев).

В 19:30 — Гала-концерт "Сверим наши песни".

Также в рамках Зимнего Грушинского фестиваля 24 февраля, в 19:00 пройдет концерт Александра Щербины в Баре Другой Z. А 27 февраля, в 13:00, на онлайн-площадке откроется детско-юношеский проект "Рука в руке".

Билеты без сервисного сбора можно купить на сайте фестиваля. Билеты с сервисным сбором будут на сайте и в кассе ОДО.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Марафон авторской песни России 2021-2022" с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО "Информационный музыкальный центр".

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"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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