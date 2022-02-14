В Самаре 32 человека эвакуировали при тушении пожара на ул. Воронежской

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В понедельник, 14 февраля, примерно в 10:01, начался пожар в доме № 137 на ул. Воронежской в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.