Рэп-исполнитель Дельфин выступит в Самаре 11 марта. Об этом сообщается на официальном сайте музыканта.

В ночном клубе "Звезда" певец презентует новую электрическую программу, а также исполнит хиты.

"Специальный сет-лист концерта — это до идеала продуманное музыкальное полотно. Яркие брызги ломанных битов, резкие мазки гитарных партий, четко прорисованный электронный ритм и колкие тексты", — так описывается программа организаторами.

Ранее в Самаре должен был состояться концерт Басты, но его отменили из-за роста заболевших коронавирусом.