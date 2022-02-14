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Суды Происшествия

Уголовное дело об убийстве Екатерины Сокирской прекращено

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 февраля, в Ленинском районном судом Самары во время предварительного слушания под председательством Анны Грицык было прекращено уголовное дело по обвинению самарского спортсмена Алексея Ряскова в убийстве бывшей жены Екатерины Сокирской, известной много лет под предыдущей фамилией Пузикова.

Фото: Вета Мурзина

Напомним, утром 3 июля 2021 г. в своей квартире была найдена мертвой 32-летняя адвокат Екатерина Сокирская, вдова банкира Дмитрия Пузикова, которая накануне прилетела из Краснодара, где последнее время жила с сыном.

Подозрение в убийстве пало на ее бывшего супруга Алексея Ряскова, который сообщил в интернете о крупной взятке, якобы переданной в суд для освобождения Сокирской от уголовного преследования.

После задержания Ряскову предъявили обвинение в умышленном убийстве, однако 17 июля он был обнаружен повесившемся в тюремной больнице. Родственники погибшего настояли на продолжении расследования. В течение полугода после трагедии следствие собирало доказательства причастности Ряскова к преступлению, так как, несмотря на его признание в убийстве, требовались юридически закрепленные улики.

В начале года дело направили в суд, где по ходатайству родственников обвиняемого его прекратили в связи с его смертью.

Как пояснил адвокат Андрей Карномазов, представляющий интересы матери погибшей, уголовное дело в отношении Ряскова прекращено по нереабилитирующему основанию. Это означает, что с предъявленным последнему обвинением его родственники согласились и не стали оспаривать его в судебном порядке в целях реабилитации. То есть фактически под давлением собранных следствием доказательств они также признали Ряскова убийцей.

"Екатерина была яркой, светлой и красивой молодой женщиной, но ее судьба оказалась до обидного трагической, — считает адвокат Карномазов, который вместе с коллегой Василием Гурко смогли добиться ее полного оправдания и реабилитации по обвинению в убийстве мужа в марте 2012 году. — Еле-еле выбравшись из засасывающей трясины ошибочного и несправедливого уголовного преследования, она тут же угодила в липкую паутину тяжелых взаимоотношений с Рясковым. Она была в шаге от своего нового семейного счастья, была предназначена для этого, жила этим. Сегодня, в день всех влюбленных, поставлена точка в драматической юридической истории Екатерины. Теперь настает время, когда ее судьба станет превращаться просто в историю удивительной и трагической жизни, которая надолго останется с нами".

Редакция Волга Ньюс планирует развернутое интервью с участниками процесса, чтобы раскрыть читателю причины и детали разыгравшейся трагедии.

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