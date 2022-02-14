Уголовное дело об убийстве Екатерины Сокирской прекращено

В понедельник, 14 февраля, в Ленинском районном судом Самары во время предварительного слушания под председательством Анны Грицык было прекращено уголовное дело по обвинению самарского спортсмена Алексея Ряскова в убийстве бывшей жены Екатерины Сокирской, известной много лет под предыдущей фамилией Пузикова.
Напомним, утром 3 июля 2021 г. в своей квартире была найдена мертвой 32-летняя адвокат Екатерина Сокирская, вдова банкира Дмитрия Пузикова, которая накануне прилетела из Краснодара, где последнее время жила с сыном.
Подозрение в убийстве пало на ее бывшего супруга Алексея Ряскова, который сообщил в интернете о крупной взятке, якобы переданной в суд для освобождения Сокирской от уголовного преследования.
После задержания Ряскову предъявили обвинение в умышленном убийстве, однако 17 июля он был обнаружен повесившемся в тюремной больнице. Родственники погибшего настояли на продолжении расследования. В течение полугода после трагедии следствие собирало доказательства причастности Ряскова к преступлению, так как, несмотря на его признание в убийстве, требовались юридически закрепленные улики.
В начале года дело направили в суд, где по ходатайству родственников обвиняемого его прекратили в связи с его смертью.
Как пояснил адвокат Андрей Карномазов, представляющий интересы матери погибшей, уголовное дело в отношении Ряскова прекращено по нереабилитирующему основанию. Это означает, что с предъявленным последнему обвинением его родственники согласились и не стали оспаривать его в судебном порядке в целях реабилитации. То есть фактически под давлением собранных следствием доказательств они также признали Ряскова убийцей.
"Екатерина была яркой, светлой и красивой молодой женщиной, но ее судьба оказалась до обидного трагической, — считает адвокат Карномазов, который вместе с коллегой Василием Гурко смогли добиться ее полного оправдания и реабилитации по обвинению в убийстве мужа в марте 2012 году. — Еле-еле выбравшись из засасывающей трясины ошибочного и несправедливого уголовного преследования, она тут же угодила в липкую паутину тяжелых взаимоотношений с Рясковым. Она была в шаге от своего нового семейного счастья, была предназначена для этого, жила этим. Сегодня, в день всех влюбленных, поставлена точка в драматической юридической истории Екатерины. Теперь настает время, когда ее судьба станет превращаться просто в историю удивительной и трагической жизни, которая надолго останется с нами".
Редакция Волга Ньюс планирует развернутое интервью с участниками процесса, чтобы раскрыть читателю причины и детали разыгравшейся трагедии.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы