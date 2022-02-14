Детдомовцев будут прививать от COVID-19 по заявке от руководства учреждения

Детей, находящихся в организованных группах – воспитанников детских домов, интернатов, реабилитационных центров, в том числе детей-сирот и оставшихся без попечения родителей будут прививать от коронавируса после подачи заявки от руководства учреждения.

Пояснения по организации прививочной кампании для детей и подростков дали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Иммунизация несовершеннолетних жителей области проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей и с оформлением информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то документы оформляются от имени его родителя или законного представителя. С 15 лет согласие может быть оформлено и самим ребенком, и его представителем. Заявление пишет только родитель (представитель) ребенка.

Вакцинация проводится только в медицинских организациях, в учебных заведениях она проводиться не будет. При этом вакцина "Гам-Ковид-Вак-М" прошла все необходимые клинические испытания и получила одобрение федерального Минздрава, подчеркнули в ведомстве.