Детдомовцев будут прививать от COVID-19 по заявке от руководства учреждения

Детей, находящихся в организованных группах – воспитанников детских домов, интернатов, реабилитационных центров, в том числе детей-сирот и оставшихся без попечения родителей будут прививать от коронавируса после подачи заявки от руководства учреждения.
Пояснения по организации прививочной кампании для детей и подростков дали в министерстве здравоохранения Самарской области.
Иммунизация несовершеннолетних жителей области проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей и с оформлением информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то документы оформляются от имени его родителя или законного представителя. С 15 лет согласие может быть оформлено и самим ребенком, и его представителем. Заявление пишет только родитель (представитель) ребенка.
Вакцинация проводится только в медицинских организациях, в учебных заведениях она проводиться не будет. При этом вакцина "Гам-Ковид-Вак-М" прошла все необходимые клинические испытания и получила одобрение федерального Минздрава, подчеркнули в ведомстве.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.