В Самарской области до конца февраля продлили ограничения для школьников

За минувшую неделю в регионе на 36% реже стали болеть дети в возрасте 7-14 лет, на 28% реже заражаются подростки 15-17 лет, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Снижению заболеваемости в этих возрастных группах способствовал комплекс мер: введение дистанционного образования в зависимости от эпидситупции, перенос недельных каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей.
Губернатор Дмитрий Азаров назвал тенденцию обнадеживающей, но ослаблять ограничения пока рано. Все введенные ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля.
Вместе с тем, рост заболеваемости отмечен в следующих возрастных группах: до года — на 26%, 1-6 лет — на 8,5%, 50-64 года — на 21%, 65+ — на 18%.
Меньше стали болеть работники транспортной сферы, а вот среди сотрудников сферы ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг наблюдается рост числа инфицированных. Именно в этих сферах сотрудники находятся в постоянном контакте с людьми.
Руководителям учреждений и компаний требуется позаботиться о здоровье в своих коллективах, принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей. Максимальную ответственность важно проявить всем землякам.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.