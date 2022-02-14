В Самарской области до конца февраля продлили ограничения для школьников

За минувшую неделю в регионе на 36% реже стали болеть дети в возрасте 7-14 лет, на 28% реже заражаются подростки 15-17 лет, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Снижению заболеваемости в этих возрастных группах способствовал комплекс мер: введение дистанционного образования в зависимости от эпидситупции, перенос недельных каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей.

Губернатор Дмитрий Азаров назвал тенденцию обнадеживающей, но ослаблять ограничения пока рано. Все введенные ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля.

Вместе с тем, рост заболеваемости отмечен в следующих возрастных группах: до года — на 26%, 1-6 лет — на 8,5%, 50-64 года — на 21%, 65+ — на 18%.

Меньше стали болеть работники транспортной сферы, а вот среди сотрудников сферы ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг наблюдается рост числа инфицированных. Именно в этих сферах сотрудники находятся в постоянном контакте с людьми.

Руководителям учреждений и компаний требуется позаботиться о здоровье в своих коллективах, принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей. Максимальную ответственность важно проявить всем землякам.