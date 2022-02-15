В Самаре ул. Волгина затопило фекалиями

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Во вторник, 15 февраля, утром жители Самары пожаловались в соцсетях на то, что ул. Волгина от ул. Партизанской до ул. Аэродромной затоплена фекалиями.