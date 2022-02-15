Эдуард Латыпов вновь стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине

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Во вторник, 15 февраля, самарский спортсмен Эдуард Латыпов в составе сборной России по биатлону завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.