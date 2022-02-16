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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Динамо"

ТОЛЬЯТТИ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 февраля, ХК "Лада" проиграл на своем льду "Динамо" из Санкт-Петербурга.

"Лада" открыла счет на 14-й минуте: с дальним броском Зигурдса Подзиньша Денис Костин справился, но помешать Евгению Грошеву отправить шайбу в ворота с пятака не смог — 1:0.

Вскоре после броска Никиты Бобряшова шайба попала в штангу ворот гостей.

Гости отыгрались на последней минуте стартовой трети — Артем Чернов реализовал большинство.

В середине матча гости во второй раз реализовали численное преимущество (Александр Кулагин) — 1:2. Через минуту гости увеличили свое преимущество после броска Артема Неучева.

На 36-й минуте Михаил Мокин сократил счет — 2:3.

На 48-й минуте Юрий Козловский броском в девятку сравнял счет (волжане использовали численное преимущество), сравняв счет — 3:3.

Прошло полторы минуты, и Неучев забросил свою вторую шайбу (3:4).

На последних секундах Дмитрий Сидляров установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота "Лады" — 3:5 победа "Динамо".

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