"Росгосстрах Жизнь" в 2021 году удвоила объем выплат клиентам группы "Открытие" по страховым случаям

Объем выплат по страховым случаям СК "Росгосстрах Жизнь" (входит в группу банка "Открытие") в 2021 году вырос в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 925 млн рублей. Количество клиентов, получивших страховое возмещение, увеличилось в 1,8 раза, до 5,3 тысяч. Средняя страховая компенсация стала больше на 4% и составляет более 174,5 тыс. рублей. Самая крупная страховая выплата, которую произвел страховщик — свыше 22,6 млн рублей.

Выплаты по приоритетным линиям бизнеса СК "Росгосстрах Жизнь" — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 7 раз и в 3 раза, соответственно.

Наибольшая сумма выплат произведена по ИСЖ. За прошлый год страховщик возместил клиентам по этому виду страхования около 261 млн рублей. Средняя выплата также увеличилась на 13% и составила 450 тыс. рублей. Самое большое количество выплат (96%) было произведено в связи с уходом из жизни по любым причинам, 3% — по риску ухода из жизни в результате несчастного случая (бытовые травмы и ДТП) и 1% — по риску ухода из жизни по причине болезни.

По НСЖ объем выплат составил 84,2 млн рублей. Чаще всего по этому виду страхования клиенты компании получали страховое возмещение по риску "Смерть по любой причине", на который пришлось 62%, на "Травматические повреждения" — 30%, "Смерть в результате несчастного случая" — 5%, "Временная нетрудоспособность" — 2%, "Хирургия" — 1%.

COVID-19 не является исключением из страхового покрытия в продуктах СК "Росгосстрах Жизнь", в связи с этим в 2021 году компания произвела 81,4 млн рублей 336 клиентам, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Средний чек страховой компенсации составил 243 тыс. рублей. Крупнейшее возмещение по COVID-19 — более 6,4 млн рублей, получили родственники москвича, ушедшего из жизни. В начале 2020 года клиент оформил договор НСЖ на 7 лет. В ноябре 2021 года клиент почувствовал недомогание, но решил лечиться самостоятельно. Обратился к врачам, когда легкие были поражены более чем на 80%. Несмотря на все усилия, предпринимаемые медиками, спасти мужчину не удалось.

В региональном разрезе лидером по доле выплат (77%) стали Москва и Московская область. На втором месте с 5% — Воронежская область, на третьем с 4% — Волгоградская область, на четвертом с 3% — Ивановская область и замыкает топ-5 регионов Новосибирская область с 2%.