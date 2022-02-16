В Самарской области пропал подросток

В Самарской области разыскивают пропавшего подростка, сообщает региональное ГУ МВД.
15-летний Евгений Швецов ушел из дома в с. Борское около 23:00 11 февраля и пропал.
Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, овальное лицо, каре-зеленые глаза, был одет в синюю куртку с бело-серым рисунком в нижней части, черную вязаную шапку, трико защитного цвета, черные зимние кроссовки с красной подошвой.
Всех, кто видел подростка или располагает информацией о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 67-2-13-80, +79371731913 - оперуполномоченный Олеся Мокшина, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.