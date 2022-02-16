В Самарской области пропал подросток

В Самарской области разыскивают пропавшего подростка, сообщает региональное ГУ МВД.

15-летний Евгений Швецов ушел из дома в с. Борское около 23:00 11 февраля и пропал.

Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, овальное лицо, каре-зеленые глаза, был одет в синюю куртку с бело-серым рисунком в нижней части, черную вязаную шапку, трико защитного цвета, черные зимние кроссовки с красной подошвой.

Всех, кто видел подростка или располагает информацией о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 67-2-13-80, +79371731913 - оперуполномоченный Олеся Мокшина, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.