Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков: Важно своевременно вакцинироваться

Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков отметил, что в последнее время на фоне распространения штамма "омикрон" у пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом наблюдается утяжеление течения заболевания.

"Из-за этого пациенты попадают в стационар и даже проходят лечение в отделениях реанимации.

Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети — остаются в группе риска. Именно эти категории населения при встрече с инфекцией (при встрече с любым штаммом коронавируса) могут тяжело переносить болезнь", — подчеркнул врач.

Он напомнил, что сейчас очень важно своевременно вакцинироваться и проходить повторную вакцинацию от COVID-19, соблюдать все профилактические меры (масочный режим, социальная дистанция, ограничение посещения общественных мест) и пожелал здоровья жителям региона.