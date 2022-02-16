Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков: Важно своевременно вакцинироваться

Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков отметил, что в последнее время на фоне распространения штамма "омикрон" у пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом наблюдается утяжеление течения заболевания.
"Из-за этого пациенты попадают в стационар и даже проходят лечение в отделениях реанимации.
Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети — остаются в группе риска. Именно эти категории населения при встрече с инфекцией (при встрече с любым штаммом коронавируса) могут тяжело переносить болезнь", — подчеркнул врач.
Он напомнил, что сейчас очень важно своевременно вакцинироваться и проходить повторную вакцинацию от COVID-19, соблюдать все профилактические меры (масочный режим, социальная дистанция, ограничение посещения общественных мест) и пожелал здоровья жителям региона.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.