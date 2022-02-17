Ночью при пожаре на ул. Фрунзе в Самаре пострадал мужчина

В четверг, 17 февраля, примерно в 2:14 произошел пожар на ул. Фрунзе, 126 в Ленинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек, которые ликвидировали возгорание в 2:29.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал мужчина в возрасте около 44 лет. И при тушении было эвакуировано два человека.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.