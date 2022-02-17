При тушении пожара в квартире в с. Тимашево обнаружено тело женщины

В среду, 16 февраля, в 16:13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 2 на ул. Кирова в с. Тимашево Кинель-Черкасского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горели вещи и оргтехника в квартире на площади 1 кв. м. Пожар был ликвидирован тремя огнеборцами в 16:20.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при тушении было обнаружено тело женщины в возрасте около 50 лет. Обстоятельства ее гибели выясняются. Также устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.