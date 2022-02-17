23 человека эвакуированы при тушении пожара в доме на ул. Советской в Самаре

В среду, 16 февраля, примерно в 18:16 произошел пожар в доме № 5 на ул. Советской в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в комнате на площади 10 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 14 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 18:35.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что при пожаре пострадал мужчина в возрасте около 44 лет, и при тушении было эвакуировано 23 человека.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.