В этом году в "Преображенке" стартует реализация двух инвестпроектов на 1,2 млрд рублей

Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе совещания в областном правительстве.

В регионе сегодня успешно развиваются четыре индустриальных парка: два из них — в районе села Преображенка, Волжского района, а также в Чапаевске и Новосемейкино. В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Кроме того, управляющая компания АО "Промпарки" готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.

По словам Дмитрия Богданова, более чем в семь раз за 2021 год увеличилась чистая прибыль предприятий, которые работают на площадках промпарков региона. Растет и число компаний, выбравших эти инвестплощадки для реализации своих проектов. "В минувшем году дополнительный объем налоговых поступлений от предприятий, ведущих свою деятельность на площадках промпарков, составил более 300 миллионов рублей", — сообщил министр.

Инвесторы проявляют высокий интерес ко всем четырем площадкам. К примеру, в "Новосемейкино" занята вся площадь — 41,4 гектара. Здесь будет построен логистический центр Wildberries на 5 000 рабочих мест, который позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков. Вторым объектом, построенным в промпарке, также станет логистический центр. Инициатор проекта намерен создать 2700 рабочих мест.

В "Преображенке" в этом году стартует реализация двух крупных проектов — создания центра по предоставлению сервисных услуг для сельскохозяйственной техники (30 рабочих мест, 190 млн рублей инвестиций) и производства строительных и отделочных материалов из стали и алюминия. Инициатор намерен вложить 1 млрд рублей и создать 300 рабочих мест.

Большие перспективы у "Преображенки-2". Сегодня ведутся работы по оснащению площадки всеми необходимыми коммуникациями. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета. И уже два инвестора намерены реализовать в промпарке свои проекты: логистический центр на 1320 рабочих мест и центр по обслуживанию грузовых автомобилей, где будет создано 100 рабочих мест.

Динамично развивается индустриальный парк "Чапаевск", резидентами которого сегодня являются 4 компании. В конце прошлого года здесь была запущена работа логистического центра компании ОZON. Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд рублей. В промпарке также завершается строительство завода по производству железобетонных изделий "Энергобетон", а в этом году начнется реализация еще двух проектов — создания производства складского оборудования и типографии. Общий объем инвестиций превысит 400 млн рублей.

Сеть индустриальных парков Самарской области будет расширяться — в ходе совещания глава областного правительства Виктор Кудряшов поручил подобрать для этих целей новые земельные участки.