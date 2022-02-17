В Кинеле пустили движение по объездной дороге

В Кинеле, в Самарской области, в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель — Богатое — Борское на км 3+343 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", закрыли движение по основному ходу и пустили транспорт по временной объездной дороге.
Строители приступили к демонтажу старого железобетонного моста через ручей. Объездной путь составляет 540 метров, движение организовано по двум полосам. Схема организации дорожного движения утверждена Госавтоинспекцией.
Напомним, участок автомобильной дороги Кинель — Богатое — Борское с км 1+236 по км 7+000, проходящий в границах городского округа Кинель, давно нуждался не только в ремонте дорожного покрытия, но и расширении проезжей части. Условия движения на автодороге характеризуется высоким уровнем загрузки, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.
О ремонте трассы обращались тысячи жителей Кинеля в социальных сетях к Губернатору Самарской области. История реконструкции этой дороги и благоустройство близлежащей территории длится с 2013 года и наконец близится к завершению.
Сейчас дорога относится к III категории — обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров.
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к 2023 году составит почти 5,9 км.
Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 г. стало возможным благодаря опережающему финансированию Самарской области из федерального бюджета, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области важное направление региональной Стратегии лидерства, разработанной по поручению главы региона Дмитрия Азарова при участии жителей. Это благоприятно скажется на качестве жизни населения региона и обеспечит транспортную безопасность граждан.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.