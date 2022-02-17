Самарские таможенники задержали контрафактную обувь на 81 млн рублей

Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 17 тысяч пар контрафактной обуви с логотипами известных марок.

Фура с незаконным грузом была остановлена в районе с. Большая Черниговка Самарской области. В ходе таможенного досмотра в грузовом отсеке автомобиля обнаружены коробки с контрафактной обувью: детская обувь с логотипами известных персонажей "DISNEY" — Микки Мауса и персонажей мультфильма "Холодное сердце", обувь с изображением товарного знака "GUCCI", кеды с логотипом "CONVERSE", а также кроссовки с надписью "NKIE" и известным товарным знаком компании "NIKE". Кроме того в грузовом отсеке перевозилась немаркированная обувь без товарных знаков.

Ущерб правообладателей превысил 81 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

В настоящее время сотрудники Самарской таможни проводят досмотр более 10 транспортных средств с аналогичным товаром.