Самарские таможенники задержали контрафактную обувь на 81 млн рублей

Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 17 тысяч пар контрафактной обуви с логотипами известных марок.
Фура с незаконным грузом была остановлена в районе с. Большая Черниговка Самарской области. В ходе таможенного досмотра в грузовом отсеке автомобиля обнаружены коробки с контрафактной обувью: детская обувь с логотипами известных персонажей "DISNEY" — Микки Мауса и персонажей мультфильма "Холодное сердце", обувь с изображением товарного знака "GUCCI", кеды с логотипом "CONVERSE", а также кроссовки с надписью "NKIE" и известным товарным знаком компании "NIKE". Кроме того в грузовом отсеке перевозилась немаркированная обувь без товарных знаков.
Ущерб правообладателей превысил 81 млн рублей.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).
В настоящее время сотрудники Самарской таможни проводят досмотр более 10 транспортных средств с аналогичным товаром.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение